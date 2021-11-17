Kış aylarının sofralardan eksik olmayan ve insan sağlığı için birçok yararı bulunan besini balığı taze tüketmek, en az düzenli tüketmek kadar önemli. Bilim insanları sağlığımız için haftada en az iki kere balık yememizi söylüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, balığı bol ve taze bulma imkânlarına da sahibiz. Bu nedenle balık seçerken tazeliğe önem vermemiz gerekiyor. Peki bir balığın taze olduğunu nasıl anlarız?

Taze balık nasıl olur?

Balık seçerken öncelikle balığın solungaçlarına bakılmalı. Solungaçların iç kısmının parlak kırmızı olması o balığın taze olduğunun göstergesidir. Balığın göz yapısının dışa dönük ve gözlerinin parlak ve canlı olması da balığın taze olduğunu anlayabileceğimiz diğer ipuçları. Bunların yanında, taze balığın karnı düzdür ve pulları parlak bir görünüme sahiptir. Kılçıklar balığın etinden zor ayrılır ve taze balık su dolu bir kovaya konulduğunda, balık dibe çöker.

Bayat balık nasıl olur?

Yukarıda aktardıklarımızın aksine, bayat balığın solungaçlarının iç kısmı donuk bir kırmızılığa sahiptir. Bayat balığın gözleri mat bir görünümdedir, pulları bütün değil dağınık bir vaziyettedir ve parlaklık kaybı burada da gözlenebilir. Balık seçerken bunlara dikkat etmek ve taze balık tüketmek, balıktan alınacak mineral ve vitaminleri maksimum seviyeye yükseltmek ve tatsız durumlarla karşılaşmamak için oldukça önemlidir.

Vira Haber