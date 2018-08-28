ABD, Suriye'yi her an vurabilir

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov basına yaptığı bir açıklamada ABD'nin Akdeniz'deki gemilerinde çok sayıda Tomahawk tipi füze taşıdığını ve bu füzeler ile her an Suriye'yi vurabileceğini söyledi. Konaşenkov açıklamasında, "Akdeniz'e gelen ABD gemilerinin şu anki hedefi Suriye'yi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

GEMİLER YERLEŞTİRİLDİ

ABD'ye ait gemilerin 25 Ağustosta Akdeniz'e getirildiğini belirten Konaşenkov, "Gemiler Suriye'nin istenilen noktasını vurabilecek istikamette yerleştirildi" dedi.

"BAŞKA SAVAŞ GEMİLERİ DE YAKLAŞIYOR"

Konaşenkov ayrıca gemilerin yerleşimi sürecinde İngiliz özel hizmetlerinin bulunduğunu belirtti. Konaşenkov açıklamasında ayrıca ABD'ye ait başka savaş gemilerinin de Basra Körfezi'ne yaklaştığını söyledi.

Vira Haber