ABD: Tatbikat için Akdeniz’deyiz

Kıbrıs açıklarına giden Amerikan donanmasından açıklama geldi. 6. Filo sözcüsü, ABD gemilerinin tatbikat için bölgede olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC ile Güney Kıbrıs arasında enerji krizi büyürken, ABD'li petrol devi ExxonMobil'in bölgeye gönderdiği araştırma gemisine eşlik edeceği söylenen ABD donanmasının, tatbikat için bölgede bulunduğu açıklandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ABD Donanması'na bağlı savaş gemileri "Juniper Cobra 2018" tatbikatı için 6 Mart'ta İsrail açıklarına ulaştı.

ABD'nin savaş gemisi USS Iwo Jima'nın da içinde yer aldığı 6. Filo'nun, İsrail kıyıları ve Kıbrıs'ın güneyinde düzenlenecek ve 18 Mart'a kadar devam edecek tatbikatta yer alacağı bildirildi.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, ABD Donanması'nın ExxonMobil'in Doğu Akdeniz'e gönderdiği araştırma gemisine eşlik edeceği öne sürülmüştü. Türkiye Güney Kıbrıs açıklarındaki "tek taraflı faaliyetlere" karşı çıkarken, ABD'nin bölgede askeri varlığını artırmasının gerilim yaratabileceği belirtilmişti.

ExxonMobil ile Katar devletine ait Katar Petrol konsorsiyumunun araştırma gemileri, sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacak. Geçen ay İtalyan petrol şirketi ENI’nin kiralamış olduğu Sapien 12000 adlı sondaj gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenmiş ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat’ta Kıbrıs’tan ayrılmıştı.

Vira Haber