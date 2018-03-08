Çeşmeli denizciler geleneksel yemekte buluştu

Çeşme Denizciler Derneği’nin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği dayanışma yemeğine, Çeşma Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Önder Bulut, Liman Başkanı Nihat Tozman, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve çok sayıda denizci eşleri ile birlikte katıldı.

Mehmetçik ayakta alkışlandı

Dayanışma yemeğinin sunuculuğunu televizyon habercisi, gazeteci Korcan Karar yaptı. Yemeğin başlangıcında bir konuşma yapan Korcan Karar, yemeğe katılanları, Afrin harekatında mücadele eden Mehmetçik’i ayakta alkışlamaya davet ederken, tüm salon ayağa kalkarak Mehmetçik’i coşkuyla alkışladı.

Yemekte bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme için, bir sivil toplum örgütünün ne kadar önemli olduğunu, eş ve çocuklarla birlikte bir arada olarak gösterdiklerini belirterek, "Sosyal barış adına da denizcilik çok önemlidir. Her sivil toplum örgütünün yasalarla da belirlenmiş bir yapısı vardır. Ama samimi olarak şunu söylemek istiyorum; ben Denizciler Derneği’nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Hem mesleki, hem de yabancı dil eğitimi konusunda ciddi ve başarılı çalışmalar yapıyorlar. Böyle bir coğrafyada, bu derece başarılı çalışmalar yapan bir derneğin olması çok önemli. Çeşme’de, Ilıca’yı da sayarsak beş marinamız var. Çeşmeli denizcilerin burada ekmek yememe şansı yok. Çeşme’deki denizci arkadaşlarımız, çok daha iyi gelir durumuna ulaşacaklardır. Aldıkları eğitimlerle, kendilerini geliştirerek bunu başaracaklardır" diye konuştu.

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de, "Üç tarafı denizle çevrili bir yerde esnaf ve sanatkarın durumunu biliyorsunuz. Biz de bu işe biraz katkı koymaya çalışıyoruz. İkinci kez seçilerek güven tazeleyen Dernek Başkanı İsmail Porsuk’un başarılı çalışmalarının bu dönem de devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca ekibine de yaptıkları olumlu çalışmalarından ve Çeşme’ye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizleri her konuda bilgilendiriyorlar. Ben de sevgili Birlik Başkanımın nezdinde, 1800 esnafımla beraber, teşkilat başkanı olarak, Denizciler Derneği’ni her konuda destekliyor, benden istekleri varsa kapımın açık olduğunu belirtiyorum" diye konuştu.

"570 arkadaşımıza iş imkanı sağladık"

Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da yaptığı konuşmada, Çeşme’de denizcilik üzerine faaliyet gösteren bir dernek olduklarını vurgulayarak, "Yaptığımız her çalışma, Çeşme’de denizciliğin gelişmesi, denizci arkadaşlarımızın daha iyi ortamda çalışmasını sağlamak içindir. Bu amaçla çeşitli kurslar açtık. Açtığımız kurslarda, 160 arkadaşımız, işgüvenliği ve hijyen sertifikası aldı. 130 arkadaşımız, denizcilik sertifikası ve gemi adamı ehliyeti aldı. 50 arkadaşımız ingilizce, 30 arkadaşımız dalış eğitimi ve sertifikası aldı. En önemlisi de 570 arkadaşımız Çeşme Denizciler Derneği üzerinden iş imkanı sağlandı. Bu, bizim için çok önemli.

Çünkü, Çeşme’de denizciliğin gelişmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Biz bu çabayı sarf ederken, Çeşme’de hangi makamın kapısını çalsak, o makamdan çok büyük desteklerle ayrılıyoruz. Bize bu destekleri sağlayan, başta Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız ve diğer kurum ve kuruluşlara, bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen firma sahiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Çeşme Denizciler Derneği geleneksel dayanışma yemeği, televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi, kros bisikleti ve Şifne Termal Otel’de çift kişilik, bir haftalık tatil çekilişinin yapılması ile devam etti. Yemek, gecenin geç saatlerinde sona erdi.

Vira Haber