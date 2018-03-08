Tarihin akışını değiştiren gemi: Nusret

Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında büyük payı bulunan "Nusret Mayın Gemisi"nin, 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'na döktüğü mayınlarla tarihin akışını değiştirmede üstlendiği rol, 103 yıl sonra aynı yerde gerçekleştirilen seyir faaliyetiyle canlandırıldı. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nde bağlı bulunan "TCG Nusret (N - 16)", sabah 07.15'te buradan avara edilerek 103 yıl önce mayınlarını döktüğü rotada ilerledi. Gemide Nusret'in destanlaşan kahramanlığı, video gösterisiyle katılımcılara aktarıldı. Daha sonra şehitler için Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül tarafından denize çelenk bırakıldı. Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Burak Kandaş, törende yaptığı konuşmada, Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Nusret Mayın Gemisi'nin, 103 yıl önce Erenköy koyuna kurduğu bu engelin, Çanakkale Savaşları'nın tarihini değiştirdiğini vurgulayan Kandaş, "Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi 'Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler' şeklinde ifade etmiştir." diye konuştu.

Törene, ayrıca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce ile askeri personel ve davetliler katıldı.

Vira Haber