Denizcilik sektöründe ‘Kadınlar Günü’ duyarlılığı

Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımız hayatın her alanında varlar. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü için denizcilik sektörü de bu güne özel yayımladıkları videolarla emekçi kadınlarımızı unutmadı.

Türk Loydu, Cemre Tersanesi ve Sanmar tarafından kadınlarımız için yayınlanan videolarda çok zor koşullarda çalışarak ailenin ve toplumun refahını yükselten, önemli kazanımlar sağlayan kadınlarımızın dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirildi.

Vira Haber