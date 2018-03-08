Mersin Limanı'nda ticaret trafiğine yön veren kadınlar

Türkiye'nin ticarette yurt dışına açıldığı en önemli kapılardan birisi olan Mersin Uluslararası Limanı'nda, 25 metre yükseklikteki vinçlerde operatörlük yapıp, ticaret trafiğine önemli katkı sağlayan operatör kadınlar, çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Mersin Uluslararası Limanı'ndan yapılan açıklamaya göre, vinç operatörü olarak çalışıp, kargo yüklerin elleçlenmesinde görev alan kadınlar, hem ticarete katkıda bulunuyor hem de kadınların her işi yapabileceğini gösteriyor. Limanda operatör olarak 5 kadın görev yaparken, çok sayıda kadın da diğer işlerde görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vinç operatörü Zübeyde Pamuk, daha önce 9 yıl sigortacılık yaptığını, mesleğinde sıkılınca vinç operatörü olmaya karar verdiğini belirtti. Kursa gidip belge aldığını ve stajını tamamladıktan sonra limanda çalışmaya başladığını anlatan Pamuk, şunları şöyle devam etti:

"Makineleri ve 2,5 yıldır sürdürdüğüm işimi çok seviyorum, içimde biraz erkek ruhu var herhalde. Başlarda, ağır tonajlı işlerde zorlanıyordum. Ayrıca erkeklerin dünyası olan liman sahasına kadın olarak girdiğimden sıkıntılar da oluyordu. 'Bir kadın vinç operatörlüğü mü yapar?' diye çok yadırgadılar ama hiçbir zaman vazgeçmeyi düşünmedim, azimle üzerine gittim. Sonra erkek arkadaşlar alıştılar, kabullendiler ve yardımcı oldular. Hala da yardımcı oluyorlar."

Sena Varlıol da işini severek yaptığını aktararak "Her iş, aslında öğrenilene kadar zordur. Zamanla yaptığım işi benimsedim, sevdim ve çalışma arkadaşlarımla kaynaştım. Mesleğimi severek yapıyorum." ifadesini kullandı.

Hüzün Kan ise 2,5 yıldır vinç operatörlüğü yaptığına işaret ederek kız kardeşinin yönlendirmesiyle mesleğe başladığını vurguladı. Mesleğe girmeden önce bu alana çok yabancı olduğuna dikkati çeken Kan, şunları kaydetti:

"Vinçleri ilk kez limanda gördüm. Gerekli eğitimlerimi tamamlayıp işe koyuldum. Başlarda yaptığım iş, 'Kadından operatör mü olurmuş?' diye çok yadırgandı ancak diğer kadın arkadaşlarımla büyük başarı gösterdik. Sonra takdirler almaya başladık. Türkiye'nin sayılı kadın vinç operatörleri arasında olmak gurur verici. Eşim, dostum, akrabalarım, arkadaşlarım herkes gurur duyuyor benimle. İlk zamanlar ben de diğer kadın arkadaşlarım gibi zorlandım ama üstesinden geldim. Makinelerle kuru yük ve kargo yükleme boşaltma çalışıyorum, işimi keyifle yapıyorum."

Vira Haber