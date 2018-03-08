21 ülkeden 90 kulüp 500 sporcu BİOR için Bodrum’da

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 6. Bodrum Uluslararası Optimist Regetta (BİOR) yarışları, Bodrum Limanı'nda düzenlenen kortej başladı.

Bodrum Milta Marina'dan başlayan ve Kumbahçe Meydan'ında son bulan yürüyüşe, 21 ülkeden 90 kulüp ve yaklaşık 550 sporcu katıldı. Ülkelerinin bayrakları ile oldukça renkli görüntüler oluşturan sporcular, marşlar eşliğinde Kumbahçe Meydanı'nda toplandı. Yürüyüş sonrasında BİOR'un Bodrum için mart ayında oldukça güzel bir organizasyon olduğunu belirten Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, "Böyle uluslararası organizasyonlar Bodrum'da zaten her zaman oluyor. Yelkende da bu sene BİOR'u 6. kez düzenliyoruz. Katılım oldukça fazla. 21 ülkeden 500'den fazla yelkenci bugün Türkiye'de ve Bodrum'da. Yarından itibaren çok güzel yarışlar olacak. Bütün misafirlerimize iyi yarışlar, iyi rüzgarlar, iyi şanslar diliyorum. Hak eden kazansın" dedi.

Bodrumspor olarak iddialı olduklarını da belirten Karakaya, BİOR'daki asıl görevlerinin ev sahipliği olduğunu ve öncelikli hedeflerinin Bodrum'a gelen yelkenci misafirleri güzel ağırlamak olduğunu söyledi. Karakaya'nın konuşmasının ardından sporcular kendilerine dağıtılan rengarenk balonları gökyüzüne saldı.

İlk gün yarışlarında yelkenci çocuklar, İçmeler- Karaada arasında hazırlanan parkurda şamandıra yarışı yaptı. Grup halinde yarışan çocuklar, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti. Bodrum açıklarında oldukça renkli görüntüler oluşturan çocuklar, hafif rüzgarın da etkisiyle güzel bir yarış çıkardı.

Türkiye'nin ilk uluslararası optimist yarışması olma özelliğini taşıyan BİOR, Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Akustik Tourism Center ile Opti-Tur destekleriyle düzenlenirken, yarışlara Avrupa takımlarının yanı sıra Tayland gibi bir Uzak Doğu ülkelerinden takımları ve Türkiye'den yaklaşık 550 yelkenci katılıyor. 11 Mart'a kadar 4 gün boyunca İçmeler' deki yelken kulüpte yarışların gerçekleştirileceği şampiyona, 11 Mart günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

Beş günlük BIOR süresince optimistçiler ile antrenörlerinin yanı sıra sporcuların ailelerinin de aralarında bulunduğu Türkiye ve dünya çapından sporsever Bodrum’da yarış heyecanına ortak olacak. BIOR’a bu yıl katılım gösteren ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra; Slovakya, Malta, Libya, Yunanistan, İsveç, Sırbistan, Makedonya, Litvanya, Polonya, Letonya, Avusturya, Belçika, Rusya, Hollanda, Tayland, Hollanda, Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna ve Slovenya yer alıyor.

Türkiye’de bugüne kadar düzenlenmiş ilk uluslararası optimist yarışması olma özelliğini taşıyan BIOR, başta İtalya ardından Hollanda olmak üzere dünyadaki en büyük 3. özel optimist regatta organizasyonu olmaya da aday gösteriliyor. Avrupa takımlarının yanı sıra Tayland gibi bir Uzak Doğu ülkelerinden takımların da yer alacağı BIOR, her sene artan katılımı ile dünyanın en önemli “Regatta”larından biri olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor.

Vira Haber