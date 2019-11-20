ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'nda

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerilim, 2019 yazında Birleşik Arap Emirlikleri kıyıları ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yapılan büyük bir saldırı da dahil olmak üzere bu yıl petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından artmış; Washington yönetimi, küresel enerji altyapısına yönelik saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), yayımladığı 120 sayfalık "İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda deniz nakliyatını tehdit edecek sahil güvenlik gücü üzerine yoğunlaşacağı ifade edilmişti.

ABD, 14 Eylül'de iki petrol rafinerisi vurulan Suudi Arabistan'a askeri desteğini arttırmak için harekete geçmiş, Pentagon, Suudi Arabistan'a dört radar sistemi, bir Patriot hava savunma bataryası ve avcı filoları ve hava savunma personeli de dahil 3 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

Dünya petrollerinin yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden dağıtılıyor.

Vira Haber