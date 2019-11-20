Siyah İnci Pirat & Yat Savaşları tamamlandı

TYF Pirat Komitesi ve Motorboat & Yachting dergisi tarafından İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Siyah İnci Pirat & Yat Savaşları Kupası, 17 Kasım Pazar günü yapıldı. Korsanlar bu yıl üçüncü kez ‘En büyük korsan’ olmak için birbirleriyle mücadele ettiler. Yüksek katılımla gerçekleşen yarışlarda birinci yatçılar adına yarışan Güney Kaptan ve Enes Çaylak ekibi oldu.

TYF Pirat Komitesi ve Motorboat & Yachting dergisi tarafından düzenlenen Siyah İnci Pirat & Yat Savaşları Kupası’nın üçüncüsü bu yıl 17 Kasım Pazar günü İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde yapıldı. Piratçılarla yatçıların karşı karşıya geldiği ve 64 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda hava şartları da uygun olunca yarışlar planlandığı gibi gerçekleştirildi.

HEYECAN DORUKTAYDI

İstanbul Yelken Kulübü önünde düzenlenecek yarışlar için sabahın erken saatlerinde sporcular kayıt ve yarış brifingi için İYK navigasyon binasında yerlerini aldılar. Kahvaltının ardında tekne hazırlıklarına ve yarışçı brifingine geçildi. Hafta boyu, hava tahminleri pazar günü için çok düşük rüzgâr gösterse de sabah hazırlıklar başladığı sırada Fenerbahçe koyunda kuzeyli esen 6-7 knot’luk, sağanaklara 10 knot’a ulaşan bir rüzgâr vardı. Yavaş yavaş ekiplerin geldiği alanda herkesi yarış heyecanı sarmıştı.

Brifingde Siyah İnci Kupası Koordinatörü Emre Ayan ve Motorboat Yachting dergisi Yayın Yönetmeni Selcen Tanınmış Işıldar açılış konuşmasını yaptılar. Yarış Komitesi Başkanı Somer Büyükakkuş ve Protesto Kurulu Başkanı Burak Çelik yelkencilere parkur ve yarış kuralları hakkında bilgi verdikten sonra yarışacak ekiplerin tekne kura çekimleri yapıldı.

Filo yarışı şeklinde planlanan ve organizasyon tarafından sağlanan birbirine tamamen eş pirat teknelerle suya çıkan yelkenciler sosis rotada iki tur şeklinde yapılan yarışta birbirleriyle mücadele ettiler. Sorunsuz geçen yarışlarda özellikle şamandıra dönüşleri heyecanlı anlara sahne oldu. Gerçekleştirilen ilk 12 yarışta 64 sporcunun tamamı toplam üç yarışta start almış oldular ve aldıkları puanlara göre en iyi puanı alan 32 sporcu yarı finale yükselme şansını yakaladı. İki yarıfinal yarışında finiş hattını ilk dörtte geçen sekiz tekne ile filan yarışı yapıldı.

Gün içinde planlanan toplam 15 yarışın tamamlanmasının ardından 2019 yılının en büyük korsanları yatçılar adına yarışan Güney Kaptan ve Enes Çaylak ekibi oldu. Bu yıl başarılı yarışlar geçiren yatçılar podyumu piratçılara bırakmadılar. Yat takımından Oğuz Ayan-Mert Edremitoğlu ekibi ikinci olurken Levent Peynirci ve Egemen Can Gök’ten oluşan ekip üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Siyah İnci’yi birinci tamamlayan Güney Kaptan ve Enes Çaylak ekibi organizasyon hakkında ‘Bu yıl ikinci kez Siyah İnci Kupası’na katıldık. Geçtiğimiz sene şansızdık, hava yoktu. Bu sene daha güzel bir havaya denk geldi. Yatçılar olarak yarıştığımız kupa sene içinde en keyifli organizasyonlardan biriydi. Birinci olmaktan mutluyuz. Önümüzdeki sene de bu keyifli mücadeleni devam etmesini diliyor ve bir arada olmak istiyoruz. ‘ şeklinde düşüncelerini dile getirdiler.

YARIŞ BAHANE EĞLENCE ŞAHANE

İstanbul Yelken Kulübü’nde sabah saatlerinde itibaren keyifli bir hava vardı. Sponsorların destekleriyle bu yıl daha heyecanlı ve yüksek katılımla gerçekleşen yarışlar öncesinde sporcular Eker Süt Ürünleri’nin lezzetli ürünleriyle donattığı açık büfe kahvaltı ile güç depoladılar. Türkiye pazarına yeni giren İtalya’nın meşhur kahve markası Kimbo’nun ikramları gün boyunca devam etti.

Siyah İnci Kupası anısına ‘spor için hayal ettiğiniz her şeyi bulabileceğiniz’ Türkiye’nin en büyük spor giyim ve malzemeleri mağazası Decathlon sponsorluğunda dağıtılan yelkenci montu sporcular tarafından büyük ilgi gördü. Yarışlar öncesinde sporcular montları ve korsan şapkalarıyla poz vermeyi ihmal etmediler.

Piratçılarla yatçıları bir araya getiren ve katılım geçen seneye göre arttığı yarışta 64 sporcu mücadele ederken karada da yarışları takip etmek ve izlemek için 300 kişiye yakın misafir vardı. Yelken severler gün boyu ve ödül töreninde medya sponsoru Radyo D ve Dreamtürk TV tarafından yapılan müzikle keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Ayrıca spor markalarına ait alana kurulan stantlarda misafirler merak ettikleri yelkenci ve deniz ürünlerine ait ürünleri inceleme; kano, baddle board gibi su oyuncaklarını da test etme imkânı buldular.

Bu yıl organizasyona birçok marka sponsor desteği verdi. Ödül töreninde hem dereceye giren ekiplere kupalarıyla birlikte hem de tüm yelkencilere çekilişle denizde ve karada kullanabilecekleri farklı ürünler ile kupada ilk üçe giren ekiplere teknelerinin yelken ihtiyaçlarında kullanabilecekleri UK Sailmakers hediye çekleri verildi. 2019 Siyah İnci Kupası yapılan törenin ardından DJ performansı ile sporcuların ve misafirlerin yorgunluklarını attığı geceyle sona erdi.

Vira Haber