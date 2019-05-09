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ABD uçak gemisi Suveyş Kanalı'ndan geçti

ABD uçak gemisi Suveyş Kanalı'ndan geçti

İran'a gözdağı vermek için Pentagon tarafından Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln, Kızıl Deniz'de ilerliyor.

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Mısır yönetimi Akdeniz sularında konuşlandırılan "USS  Abraham Lincoln" uçak gemisinin Suveyş Kanalı’ndan geçtiğini duyurdu.

Mısır Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suveyş Kanalı  Kurumu Başkanı Muheb Memiş’in ABD’nin Kahire Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General  Ralph Groover ile görüştüğü belirtildi.

Groover, Memiş'ten geminin Suveyş Kanalı'ndan güvenli bir şekilde  geçtiği konusunda bilgi aldı.

Görüşmede Groover'ın Mısır makamlarına geminin kanaldan güvenli bir  şekilde geçişi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında ABD uçak gemisinin rotası hakkında kamuoyuna  bilgi verilmedi. Ancak daha önce medyaya yansıyan haberlerde ABD’nin İran’a karşı  uyarı olarak uçak gemisi Abraham Lincoln’u Orta Doğu’ya yönlendirdiği  bildirilmişti.

Vira Haber

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