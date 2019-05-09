Türkçe konuşan girişimciler iş birliği için Mersin’de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve bu yıl 21. kez düzenlenen Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Mersinli iş insanları ile Balkanlar, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya gibi yakın coğrafyamızdaki ülkeler ile Almanya ve Rusya’da yaşayan girişimcileri bir kez daha buluşturdu.

28 Nisan – 11 Mayıs 2019 tarihleri arasında tamamlanacak Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 16 farklı ülkeden gelen iş insanları Ankara ve Adana ziyaretlerinin ardından Mersin’e geldi.

Mersin’e gelen heyet, Mersin Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda faaliyetlerinin yanı sıra bölgemizdeki deniz ticareti, kent ekonomisi, Mersin Limanı ve yatırım konuları hakkında bilgi aldı.

Balkanlar, Kafkasya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya gibi yakın coğrafyamızdaki ülkeler ile Almanya ve Rusya’da yaşayan 48 kişilik heyet, MDTO ziyaretinde Genel Sekreter Korer Özbenli ile yardımcıları Kpt. Halil Delibaş ve Kpt. Mesut Öztürk tarafından karşılandı. Toplantıya Mersin Serbest Bölgesi (MESBAŞ) Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Bora Gedik ile TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı Sorumlusu Birsen Karaloğlu da eşlik etti.

Toplantının açış konuşmasını yapan Genel Sekreter Korer Özbenli, Türkçe konuşan girişimcileri Mersin’de ve MDTO’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki kültür, fikir ve dil birlikteliğinin, üretimi ve ticareti geliştirmek üzere yeni iş birlikleri ile taçlanması, gönül bağımızın daha da güçlenmesi en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

MDTO Genel Sekreter Yardımcısı Halil Delibaş, toplantıda yaptığı sunumda MDTO’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi, Türkiye ve Mersin deniz ticareti ile Mersin Limanı yük hareketlerine ilişkiler veriler paylaştı.

MESBAŞ Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu Bora Gedik ise, Mersin Serbest Bölgesi’nde yatırım imkanları ve başta vergi avantajları olmak üzere serbest bölgede yatırımcılara sağlanacak avantajlar hakkında bilgi verdi.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen toplantıda girişimcilerin bir kısmı İran’a uygulanan ambargolar nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Bazı iş insanları ise bir yıl önce hizmete giren Bakü, Tiflis Ceyhan hattının beklediklerini maliyet avantajını sağlayamadığından söz etti. Denizyolu nakliyesinin sağlayacağı avantajların değerlendirildiği toplantıda, Mersin Limanı bağlantılı denizyolu hatlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Toplantı, Türkçe konuşan girişimcilerin ülkelerine özgü hediyeleri MDTO Yönetimine takdimi ile sona erdi.

Vira Haber