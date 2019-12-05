ABD Umman Denizi'nde bir gemideki silahlara el koydu

Pentagon sözcüsü Sean Robertson, "İlk bulgulara göre, gelişmiş füze parçaları İran'a ait " dedi ancak ayrıntı vermedi.

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Umman Denizi'nde seyir halindeki bir yük gemisinde İran'a ait olduğu öne sürülen çok sayıda silah ve füze parçası ele geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, uluslararası sularda seyreden geminin birden fazla ülkenin bayrağını taşıyan gemiler için de kullanılan "vatansız gemi" statüsünde olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada gemide ele geçirilen güdümlü füze parçalarına Yemen'deki iç savaşta kullanılması ihtimaline karşın el konulduğu bildirildi.

ABD İran’ı Yemen’deki Şii Husi isyancılarını desteklemekle suçluyor.

ABD donanması bölgedeki uluslararası sularda seyreden gemilerde daha önce yaptığı aramalarda bazı silahlara el koymuştu. Ancak bu kez ele geçirilen askeri mühimmatın "Kayda değer miktarda sofistike silah parçalarından" oluştuğu belirtiliyor.

Yemen’de 2015 yılında patlak veren iç savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile İran destekli Şii Husi isyancılar arasındaki çatışmalarda çoğu sivil on binlerce insan hayatını kaybetti.

Vira Haber