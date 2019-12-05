Yasa Denizcilik bu yıl 3 gemisini sattı

Türkiye’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Yasa, 56 bin DWT’lik supramax tankeri Yasa Özcan’ı 10.6 milyon dolara Cakarta merkezli armatörlük şirketi Gurita Lintas Samudera’ya sattı.

Eski gemileri elden çıkaran, filoyu yeni çevreci gemilerle yenileme atağına geçen Yasa, 56 bin DWT’lik supramax tankeri Yasa Özcan’ı (2006), Cakarta merkezli armatörlük şirketi Gurita Lintas Samudera’ya sattı.

Bilindiği gibi, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) yeni emisyon regülasyonları, 1 Ocak 2020’de devreye giriyor. 2020 yılında gemilerde kullanılan yakıtlara yüzde 0.50 küresel kükürt üst sınırı zorunluluğu geliyor.

Global denizcilik sektöründe milyarlarca dolarlık yatırım atağı başlatan bu gelişme, büyük yerli armatörleri de harekete geçirdi. Sabancı’nın Yasa’sı, Koç’un Ditaş’ı, Ciner ve Arkas gibi Türkiye’nin önde gelen armatörlük şirketleri eski gemileri satıp, daha çevreci gemilerle filoyu yenileme yarışına girdi.

Bu yıl satılan üçüncü gemi oldu

Denizcilik sektörünün önde gelen yayınlarından İngiliz TradeWinds’in haberine göre; Yasa, son olarak geçen hafta 56 bin DWT’lik supramax tankeri Yasa Özcan’ı (2006) 10.6 milyon dolara Jakarta merkezli armatörlük şirketi Gurita Lintas Samudera’ya sattı. Yasa’ya yakın kaynaklar satışı doğruladı. Yasa Özcan, şirketin bu yıl içinde satışını yaptığı üçüncü gemi oldu.

Yeni tanker siparişleri veriyor

Sabancı Grubu’nun denizcilik şirketi Yasa Denizcilik, bir yandan eski gemileri elden çıkarırken, diğer yandan filoya yeni gemiler eklemeye devam ediyor. Güney Kore Tersanesi Hyundai Mipo’ya Mayıs 2018’de her biri 49 bin DWT’lik ve 35 milyon değerinde 4 adet tanker siparişi veren şirket, geçen haftalarda da aynı tersaneye 2 yeni tanker siparişi daha verdi. Yasa’nın filosu 20 kuru yük, 6 adet tankerden oluşuyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Vira Haber