ABD'de deniz hava üssüne silahlı saldırı
ABD’de silahlı saldırı haberleri peşpeşe geliyor. Dün meydana gelen Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırının ardından bugün de Florida'daki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı yapıldı.
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ABD'nin Florida'daki Pensacola Deniz Hava Üssü'ne silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırgana karşılık verildiği ve öldürüldüğü kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yerel saatle 7:15'te meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildirildi.
Florida'nın Escambia Polis Müdürlüğü'nden bildirilen haberlere göre, üsse girişler kapatıldı. Daha sonrasında saldırganın öldürüldüğü açıklandı.
Vira Haber
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