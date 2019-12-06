TAB’nden 2020 sülfür regülasyonu eğitimi

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), denizcilikte kullanılan yakıtların sülfür oranlarının %0.5'i geçemeyeceği açıkladı. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek bu IMO eğitim regülasyonu ile ilgili gemi sahipleri ciddi önlemler almak durumundalar. Bu kurala uymak ve para cezalarına maruz kalmamak isteyenler için farklı çözüm önerileri bulunuyor. Bu kapsamda Türk Armatörler Birliği de eğitim regülasyon kapsamındaki gemi uygulamaları konusunda bilgilendirme sağlamayı amaçladığı için tüm armatörlük firmalarının gemide çalışan başmühendisleri ve zabitanları için 2020 sülfür regülasyonu eğitimi düzenliyor. Türk Armatörler Birliği tarafından düzenlenen eğitim 17 Aralık2019 13.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Tuzla’daki İTÜ Denizcilik Fakültesinde verilecek. Talebin yüksek olması durumunda Ocak 2020 içinde ikinci bir eğitim düzenlenebilecek.

EĞİTİMİN TANIMI VE AMACI

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, MARPOL Uluslararası Gemilerden Kaynaklanan Kirliliği Önleme Sözleşmesi Ek VI uyarınca belirlenen emisyon kontrol alanları dışında gemilerde kullanılan akaryakıttaki sülfürün limiti % 0,50 m / m'ye indirilecektir.

Eğitim regülasyon kapsamındaki gemi uygulamaları konusunda bilgilendirme sağlamayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN KONULARI

•Sülfür regülasyonu uygulamasının ana hatları ve klas yaklaşımı

•Yeni yakıtlar ile uyumluluk, riskler ve önlemleri

•Regülasyon kapsamında gemi hazırlıkları ve gemi mühendislerine tavsiyeler

•Gemide bulundurulması gerekecek dokümantasyon, kayıtlar, sertifikalar ve flag state/port state denetimleri

•Regülasyon kapsamındaki diğer konular

EĞİTİMİ VERECEK KURUM VE EĞİTMENLER

Eğitim TAB Mükemmeliyet Merkezi tarafından ve İcra Kurulu Başkanı Ali İbrahim Kontaytekin moderatörlüğünde aşağıdaki eğitmenler ile verilecektir.

•Serdar Atukeren

ClassNK Yeni İnşa ve İş Geliştirme Bölüm Müdürü, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi

•Müh. A. İlker Meşe

İLKFER Grup Yönetici Ortağı, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Armatörler Birliği Üyesi

•Müh. A. Yaşar Canca

GEMİMO 2. Başkanı, TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyesi, TAİS Yönetim Kurulu Üyesi, İnce Denizcilik DPA ve Teknik Müdür

•Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bir eğitmen (Katılım Teyidi Bekleniyor)

EĞİTİM KAZANIMLARI

Eğitim sonunda gemi personelinin sülfür regülasyonu uygulamasından kaynaklanabilecek risklere aşina olmaları, yeni yakıtlara uyum konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları ve regülasyon uygulamalarını gemilerinde doğru bir şekilde yönetmeleri sağlanmış olacaktır.

METODOLOJİ

Eğitim yarım gün süreyle eğitmen sunumları ve soru-cevap yöntemleriyle yapılacaktır. Ayrıca bu eğitimde “2020 Eşiğinde Gemi Mühendisinin El Kitabı” başlıklı kitapçık maliyetine bir fiyat (tahminen 30-40 TL) karşılığında katılımcılara sunulacaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

Tüm armatörlük firmalarının gemide çalışan başmühendisleri ve zabitanı katılabilir.

EĞİTİM KATILIM BİLGİSİ

Eğitimin verileceği salon kapasitesi 250’dir. Şirketler arzu ettikleri kadar gemi personelinin katılımını sağlayabilirler. Talebin yüksek olması durumunda Ocak 2020 içinde ikinci bir eğitim düzenlenebilecektir.

Eğitime katılacak personelin adı/soyadı, şirketi ve unvanı ile aşağıdaki iletişim bilgisinden mail veya telefon ile kayıt yaptırması gerekmektedir. Eğitimle ilgili aynı bilgiye www.armatorlerbirligi.org.tr WEB sitesinin “Çalışma Alanları”, “Eğitimlerimiz” kısmından ulaşabilirler. Eğitim ücretsizdir.

Vira Haber