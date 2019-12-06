13 Termik Santral İncelenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla çevre mevzuatına uymayan termik santrallere ilişkin yürütecekleri çalışmayla termik santrallerin aralık ayı boyunca tek tek inceleneceğini açıkladı.

Kurum, çalışmayla insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla termik santrallere ilişkin yeni bir sürecin başladığını ve bakanlıklara bağlı ekiplerin, aralık ayı boyunca 13 termik santrali ayrı ayrı inceleyeceğini söyledi.

“Ayrı ayrı incelenecek”

Bakan Kurum’un açıklamaları şöyle:

"13 termik santralimiz var. Bunların durumları tamamen birbirinden farklı. İllerimize, termik santrallerin son durumunun tespit edilmesi için talimat gönderdik.

“Aralık ayı içerisinde 13 termik santralimizin her birinin ayrı ayrı incelemesini ekiplerimiz yapacaklar, son durumlarını tespit edecekler.

“Durum tespiti yapacağız”

“İllerimizden gelen çalışmayla bu ay sonuna kadar termik santrallerin son durumunu netleştireceğiz. Bazılarının filtrasyon sistemi var, bazılarınınki eksik, bazılarınınki yapım aşamasında, bazılarında ise hiçbiri yok. Dolayısıyla durumun net bir şekilde tespitini yapacağız.

“Alınabilecek tedbirleri almaları gerektiğini kendilerine zaten ifade ettik, 1 Ocak itibarıyla da mevcut durumlarına göre gerekli cezai süreci başlatmış olacağız. Çevre mevzuatımıza aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız.”

Vira Haber