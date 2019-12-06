Japonya'dan ticari balina avına 'Yasal' destek

Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekildiğini açıkladıktan sonra ticari balina avcılığının geçen Temmuz ayında yeniden başladığı Japonya'da meclis, sürdürülebilir balina avcılığını destekleyen bir kanunu onayladı. Hükümetin avcı gemilerinin ve mürettebatın güvenliğini sağlayarak sektöre destek olmasını sağlayacak yasa uyarınca, yasa dışı yollarla avlanan balinaların ticaretini önlemek için de önlemler alınacak. Kanuna göre, balina avı bilimsel olarak belirlenen kota çerçevesinde gerçekleştirilecek. Ayrıca hükümet, okul yemeklerinde kullanımı daha önce yaygın olan balina etini, söz konusu kültürü yaşatmak adına tekrar okullara tanıtacak.

IWC'DEN ÇEKİLMİŞTİ

Geçen yıl, ticari balina avına yeniden başlayabilmek için Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilme kararı aldığını açıklayan Japonya'da, balina avcıları 31 yıllık aranın ardından ilk balina avı için geçtiğimiz Temmuz ayında denize açılmış, karar uluslararası sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

JAPONYA RAHATSIZDI

IWC 1982'de ticari balina avcılığını geçici olarak askıya alma kararı almış, ancak Japonya, zaman içinde IWC'nin, kuruluş amacı olan "sürdürülebilir avcılık için küresel balina stoklarının düzenlenmesi" hedefinden saptığını savunmuştu. Geçen süre zarfında, balina türlerinin nüfuslarının sürdürülebilir avcılık için yeterli düzeylere ulaştığını düşünen Japonya, buna rağmen av kısıtlamalarının devam etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyordu. Ancak Japonya'nın çabaları, av karşıtı diğer üye ülkelerin ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin çabaları nedeniyle sonuçsuz kalmış, ülke son olarak IWC'den çekilmişti.

Vira Haber