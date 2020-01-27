ABD'de iki gemi çarpıştı 3 denizci kayıp

Sahil Güvenlikten yapılan basın açıklamasında, ABD'nin Louisiana eyaletinin Luling bölgesi yakınlarında Mississippi Nehri'nde mavna çeken iki geminin çarpıştığı bildirildi.

Yapılan basın açıklamasında, kazada batan "RC Creppel" adlı gemideki 4 denizciden birinin çevredeki kayıkçılar tarafından kurtarıldığı ancak kimlikleri belirtilmeyen 3 denizciden haber alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, nehrin kazanın meydana geldiği bölümünün gemi trafiğine kapatıldığı kaza nedeniyle havaya düşük miktarda zehirli buhar sızmış olabileceği vurgulandı. "RC Creppel"in sülfürik asit taşıyan iki mavnayı ittiğini ancak çarpışmadan sonra mavnaların gemiden ayrıldığını, kazada hasar gören bir mavnadan havaya sızıntı olması ihtimaline karşı önlem olarak hava kalitesinin gözlemlendiğini belirtilen açıklamada sızıntı belirtisi olmadığı kaydedildi.

Kayıp gemiciler bulunana kadar arama çalışmalarının süreceği açıklandı.

Vira Haber