''Hava Kirliliğinde Deniz Ticaret Gemilerinin Rolü''
Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Vapurunda, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal tarafından ''Hava Kirliliğinde Deniz Ticaret Gemilerinin Rolü'' konusunda konferans verilecek.
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Rahmi Koç Müzesi Fenerbahçe Vapurunda İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal tarafından ''Hava Kirliliğinde Deniz Ticaret Gemilerinin Rolü'' konusunda konferans verilecek.
KÜDENFOR (Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu) eşgüdümünde yapılacak olan konferans, 30 Ocak 2020 Perşembe günü 14:00-16:00 arasında düzenlenecek.
Vira Haber
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