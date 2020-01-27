TürkAkım'ın hikayesi metroda sergileniyor

Şirketten yapılan açıklamada, sergide 40 fotoğraf karesinin yer aldığı ve ziyaretçilere, sergide yer alan karelerden hazırlanan kartpostallar ile magnetlerin hediye edildiği ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen TürkAkım Basın Sözcüsü Aslı Esen'in, "TürkAkım, üç yıl gibi kısa bir süre zarfında birçok rekora imza atarak tamamlandı. Yaratıcı çözümler içeren inşaat sürecinin öyküsünü, projenin Rusya ve Türkiye'deki tesislerini ve boru hattının faaliyete geçiş sürecini kamuoyuyla paylaşabilmek adına bu fotoğraf sergisini hazırladık. Serginin düzenlenmesinde bizlere sundukları destek için Metro İstanbul yöneticilerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler, 4 Şubat Salı gününe kadar metro istasyonunda sergiyi gezebilecek.

Vira Haber