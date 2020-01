Cruise seyahatini erken planlayan kazanıyor

94 ülkenin turizm profesyonelleri ile heyecan verici seyahat fırsatlarını kollayan turistleri buluşturacak olan EMİTT Fuarı, 24. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda kruvaziyer sektörünün önemli temsilcilerinden biri olan Celestyal Cruises 7. Salon’da E510 nolu standında 2020 cruise programlarını tanıtacak. Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz; özellikle cruise seyahatlerinde erken rezervasyonun önemine dikkat çekerek şunları söylüyor: ‘’Her yıl olduğu gibi bu yıl da erken rezervasyon kampanyalarımızı ilan ettik. Bu dönem biz turizm profesyonelleri için olduğu kadar turistler, seyahat edenler için de çok önemli. Erken rezervasyon kampanyalarımızı takip edenler, yüzde 40’a yakın fiyat avantajı sağladıklarını bilirler. Dünyada cruise takipçileri için tatilini erken planlamak değişmez bir rutindir. Ülkemizde cruise bilinirliği her geçen yıl artmakla birlikte, tatil planlarına henüz cruise’u almayanlar turlarımızla ilgili bilgi sahibi oldukça, turlarımıza katılan misafirlerimizin memnuniyetini görüp duydukça gemimize gelmek istiyorlar. İşte şimdi onlara sesleniyorum gelin, harekete geçin; şu an kayıt yaptırarak turlarımıza siz de katılabilirsiniz. Erken rezervasyonla kur artışına göre kendilerini güvence altına almış olurlar. Erken rezervasyon döneminde turlarımızı taksitle alabilmek de mümkün.’’

“İstanbul’dan uluslararası bir gemiye binmek büyük avantaj”

Cruise tatilinin ayrıcalıklı bir tatil olduğuna, İstanbul gibi limanlarımızdan gemiye binebilmenin avantajına da dikkat çeken Özgü Alnıtemiz, Celestyal Cruises ürünlerinin birçok tatil seçeneğine kıyasla fiyat fayda açısından en avantajlı ürün olduğunu kaydetti: ‘’Bir tatilden ne beklersiniz; deniz, güneş, eğlence, konfor, keyif, lezzet, macera, keşif, kültür… Bunların her birini aynı tatilde bulmanın yoludur cruise seyahati. Celestyal Cruises turlarımızda misafirlerimiz bavul açıp kapamadan aynı seyahatte birden çok Yunan adasını ve kültürünü gezip keşfederken, kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyor. Uluslararası standartta cruise gemilerine Türkiye limanlarından binmek de büyük avantaj. Celestyal Cruises Türkiye limanlarına en çok uğrayan cruise firması. Kuşadası’nın yanı sıra geçen sezon sonunda başladığımız İstanbul ve Çanakkale’li programlarımız bu sezon da devam edecek. Yolcularımızın İstanbul’dan, Türkiye limanlarımızdan gemiye binmesi, ayrıca uçak maliyetinden de kurtarıyor. Her şey dahil paketlerimize gemideki tüm yemekler, sınırsız içki paketi, seçili kara turları, gemideki tüm eğlence, Tükçe rehberlik ve liman vergilerinin dahil olması 7 gecelik bir turda yaklaşık 300 Euro’luk katma değer anlamına geliyor. Bütün bunlar değerlendirildiğinde bu sezon yine kara turlarımızın içinde olduğu her şey dahil paketlerle fiyat fayda açısından en avantajlı tatil, seyahat alternatifi olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim.’’

Vira Haber