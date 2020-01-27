Kilyos faciasında Rus gemisine ceza

İki hafta önce İstanbul Kilyos’ta Rus bayraklı ‘Glard-2‘ gemi ile Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı teknesi çarpışmıştı. Çarpışmada balıkçı teknesinde bulunan üç kişi kurtarılmıştı. Ancak diğer üç kişi kaybolmuştu. Kaybolan üç balıkçıdan sadece Gegench Ovliyagülliev isimli balıkçının cesedine ulaşıldı ancak kaybolan diğer iki balıkçı için ise hala aramalar devam ediyor.

Rostov’dan İzmir’e doğru hareket eden ‘Glard-2’ adlı Rus gemisi ise kaza yaptıktan sonra ‘uğraksız seyir bildirimini’ bozduğu için Türkeli Demir Bölgesi’nde demirledi.

Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, olayla ilgili de önemli gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Balıkçı teknesi olan Dursun Ali Çoşkun’un sahipleri kazayı yargıya taşıyarak, Rus gemisinin hiçbir uyarı vermeden sancak tarafından çarptığını iddia etti.

Türk gemiciler, İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, çarpma esnasında hiçbir zarar görmediği belirtilen Rus gemisi hakkında şimdilik 5 milyon dolar alacak için ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi. Mahkeme ise aldığı kararda talebin dayanağı olan zararların deniz alacağı olduğunu ve zarara sebebiyet veren gemi hakkında ihtiyati haciz talep etme hakkının doğduğunu kaydetti. Heyet, olayın hangi tarafın kusuru ile meydana geldiği ile talep eden tarafın zarar miktarının şu aşamada tam olarak belli olmadığını belirterek, Rus bayraklı gemi için 500 bin dolarlık ihtiyati haciz kararı verdi. Kararın ardından da Türkeli Demir Bölgesi’nde demirli bulunan ‘Glard-2’ isimli Rus gemisi de İzmir’e doğru yola çıktı. Mahkeme ise başvuruyu kısmen kabul ederek 500 bin dolarlık ihtiyati haciz kararı verdi. Kararın ardında da demirli bulunan Rus gemisi normal seyrine devam etti.

Vira Haber