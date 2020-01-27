İskoçya merkezli enerji şirketi SSE, Kuzey Denizi üzerine kurulacak ve toplamda 3,6 gigawatt (GW) enerji üretme kapasitesine sahip olacak Dogger Bank Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin karada yürütülecek faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Norveçli enerji şirketi Equinor işbirliğiyle kurulacak olan Santral 4,5 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve dünyanın en büyük rüzgâr çiftliği olacak.

Deniz üzerinde üç noktada kurulacak santralin her bir bölümü 1,2 GW kapasiteye sahip olacak. Creyke Beck A, Creyke Beck B ve Teesside A üç santralin toplam elektrik üretimi 4,5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabilecek.

Santralde General Electric’e (GE) ait 260 metre uzunluğuna ulaşan ve 12 megawatt kapasiteli Haliade – X türbinler kullanılacak.

Vira Haber