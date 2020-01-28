Vapurlar artık 24 saat hizmet vermeye başlayacak

Adalar'da Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Boğaz Hatları'nda da bu kapsamda çalışmaların başladığını açıkladı.

Dedetaş, konuya ilişkin meclisten karar beklediklerine belirtirken, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

Elektrikli tekne

Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak.

Vira Haber