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Gemilerde corona virüsü tehlikesi

Gemilerde corona virüsü tehlikesi

Çin'den Akdeniz ve Karadeniz limanlarına doğru seyir halinde olan konteyner gemisinde corona virüs endişesi yaşanıyor.

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Çin'den Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz ve Karadeniz limanlarına doğru seyir halinde olan CMA CGM Ural gemisi mürettebatında Corona Virüsü olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Çin'in Yangshan, Ningbo-Zoushan, Xiamen ve Shenzen limanlarından yük alan gemideki 6 mürettebat, Singapur açıklarında yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı.

Rahatsızlanan 6 mürettebatın da Sri Lanka vatandaşı olduğu bildirildi.

Sri Lankalı 6 denizcinin corona virüs taşıyıp taşımadığı şu anda bilinmiyor.

Rahatsızlanan mürettebata 30 Ocak'ta Süveyş Kanalında gerekli tıbbi müdahaleler yapılacağı ifade edildi.

Vira Haber

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