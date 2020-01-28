Gemilerde corona virüsü tehlikesi
Çin'den Akdeniz ve Karadeniz limanlarına doğru seyir halinde olan konteyner gemisinde corona virüs endişesi yaşanıyor.
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Çin'den Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz ve Karadeniz limanlarına doğru seyir halinde olan CMA CGM Ural gemisi mürettebatında Corona Virüsü olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Çin'in Yangshan, Ningbo-Zoushan, Xiamen ve Shenzen limanlarından yük alan gemideki 6 mürettebat, Singapur açıklarında yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı.
Rahatsızlanan 6 mürettebatın da Sri Lanka vatandaşı olduğu bildirildi.
Sri Lankalı 6 denizcinin corona virüs taşıyıp taşımadığı şu anda bilinmiyor.
Rahatsızlanan mürettebata 30 Ocak'ta Süveyş Kanalında gerekli tıbbi müdahaleler yapılacağı ifade edildi.
Vira Haber
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Etiketler : gemi, Çin, coronavirüsü, Sri Lanka, mürettebat, Karadeniz, önlem, denizcilik
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