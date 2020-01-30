İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. Şüpheli gemi Türkiye’ye geliyor
Şüpheli gemi Türkiye’ye geliyor

Şüpheli gemi Türkiye’ye geliyor

CMA CGM Ural adlı geminin altı mürettebatının ateşlerinin yükselmesi sonucu koronavirüs olma riski endişe yarattı.

A+A-

Marine Bulletin’in haberine göre Çin’den hareket eden Malta bayraklı CMA CGM Ural konteyner gemisinde bulunan mürettebattan Sri Lanka vatandaşı 6 kişinin yüksek ateş şikayeti çektikleri belirtildi. Belirtilerin Koronavirus’e benzemesi ise ciddi endişe yarattı.

Çin’in Shenzen limanından hareket eden ve aynı ülkenin Xiamen, Ningbo-Zhousan ve Yangshan limanlarına uğrayan CMA CGM Ural’ın halen Süveyş kanalına doğru yol aldığı bildiriliyor.

Geminin 7 Şubat 2020’da Yarımca’ya, ardından da Ambarlı’ya ulaşacağı öğrenildi.

CMA CGM : “Tehlike bulunmuyor”

CMA CGM’dan yapılan açıklamada ise The International Radio Medical Center (CIRM Roma) ile yapılan görüşmeler sonucu mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendikleri bildirildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler
Gemilerde corona virüsü tehlikesiGemilerde corona virüsü tehlikesiÇin'den Akdeniz ve Karadeniz limanlarına doğru seyir halinde olan konteyner gemisinde corona virüs endişesi yaşanıyor.