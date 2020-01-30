Şüpheli gemi Türkiye’ye geliyor
CMA CGM Ural adlı geminin altı mürettebatının ateşlerinin yükselmesi sonucu koronavirüs olma riski endişe yarattı.
Marine Bulletin’in haberine göre Çin’den hareket eden Malta bayraklı CMA CGM Ural konteyner gemisinde bulunan mürettebattan Sri Lanka vatandaşı 6 kişinin yüksek ateş şikayeti çektikleri belirtildi. Belirtilerin Koronavirus’e benzemesi ise ciddi endişe yarattı.
Çin’in Shenzen limanından hareket eden ve aynı ülkenin Xiamen, Ningbo-Zhousan ve Yangshan limanlarına uğrayan CMA CGM Ural’ın halen Süveyş kanalına doğru yol aldığı bildiriliyor.
Geminin 7 Şubat 2020’da Yarımca’ya, ardından da Ambarlı’ya ulaşacağı öğrenildi.
CMA CGM : “Tehlike bulunmuyor”
CMA CGM’dan yapılan açıklamada ise The International Radio Medical Center (CIRM Roma) ile yapılan görüşmeler sonucu mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendikleri bildirildi.
Vira Haber
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