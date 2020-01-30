Şüpheli gemi Türkiye’ye geliyor

Marine Bulletin’in haberine göre Çin’den hareket eden Malta bayraklı CMA CGM Ural konteyner gemisinde bulunan mürettebattan Sri Lanka vatandaşı 6 kişinin yüksek ateş şikayeti çektikleri belirtildi. Belirtilerin Koronavirus’e benzemesi ise ciddi endişe yarattı.

Çin’in Shenzen limanından hareket eden ve aynı ülkenin Xiamen, Ningbo-Zhousan ve Yangshan limanlarına uğrayan CMA CGM Ural’ın halen Süveyş kanalına doğru yol aldığı bildiriliyor.

Geminin 7 Şubat 2020’da Yarımca’ya, ardından da Ambarlı’ya ulaşacağı öğrenildi.

CMA CGM : “Tehlike bulunmuyor”

CMA CGM’dan yapılan açıklamada ise The International Radio Medical Center (CIRM Roma) ile yapılan görüşmeler sonucu mürettabatın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendikleri bildirildi.

Vira Haber