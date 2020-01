Turizm yatırımcılığının geleceği konuşuldu

Türkiye’nin turizm sektörü öncülerinden Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi desteğiyle gerçekleştirdiği “Tourism Investment Forum-TIF 2020” ikinci gününde de heyecanını ve enerjisini korudu. Turizm alanındaki farklı konular bağlamında gelecekte karşılaşılacak durumlar ve sürpriz fırsatlar, işletmeciler ve kanaat önderleri tarafından aktarıldı.

İkinci günde, forumun bir işaret fişeği niteliği taşıdığına işaret edildi. Tüm oturumlara, geleceğin nasıl kurgulanacağı vurgusu hâkimdi. Günü özetleyecek konuşmasıyla TTYD Eski Başkanı Tavit Köletavitoğlu, kültür ve turizmin, coğrafya, tarih ve çağın ruhundan oluşan bir temele sahip olduğunu ve Türkiye’nin coğrafya ve tarihinin çok zengin olduğunu belirtti. Tarihte en fazla çiğnenmiş toprak olan Anadolu’nun, günümüzde turizmden en çok gelir elde eden 250 senelik bir ülke olan ABD’nin gerisinde kalmasının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Ayrıca, dünya turizmine yeni ve adlarını on yıl önce hiç duymadığımız ülkelerin katıldığı, eski paradigmaların artık değiştiği, klasik destinasyonlara düşük gelir gruplarının artık dâhil oldukları, hem yüksek hem de alt gelir gruplarının en çok talep ettiği unsurun hijyen olduğu, tatilin blok 2-3 hafta yerine yıla yayıldığı, ve her ne kadar plaj tatilinin yeri ayrı olsa da doğa, termal, macera vs turizmine talebin artışta olduğu bildirildi.

Forumda, Turizmde Dönüşüm Senaryoları kapsamında ZAY Strateji Kurucu ve Başkanı Zafer Ali Yavan, turizmde dönüşümü gerektiren küresel dinamikleri aktardı. Resort yatırımlarının geleceği, TTYD Eski Başkanı Oktay Varlıer moderatörlüğünde, AKTOB Başkanı ve Concorde Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Yağcı, Paloma Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul, Limak Tourism Group CEO’su ve TTYD Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasıp Üye Kaan Kaşif Kavaloğlu ile Astaş İş Geliştirme Koordinatörü Matthew Warner tarafından tartışıldı.

Ardından, HOFTEL Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Simon Allison moderatörlüğünde, SBK Holding Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Luca Bandecchi, DI Telegraph Kurucu ve Baş Yöneticisi Michael Johnston ile Paksoy Ortak Avukat ve İnşaat Hukuku Bölüm Lideri Zeynel Tunç yatırımcıların ne istediği üzerine konuştu.

Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane ve TAV Havalimanları CEO’su Dr. M. Sami Şener, hava taşımacılığının geleceğinde dijitalleşmenin, IoT’nin (nesnelerin interneti) büyük bir yeri olduğunu, havacılıkta bu sayede sahi içi kazaların azaltıldığını, hala silo yönetiminin mevcut olduğunu ve bunun sürdürülebilirlikle uyumlanabilmesi için değişmesi gerektiğini bildirdi.

Turizm rezidansları açısından trend ve geliştirme fırsatları Alkaş Yöneticisi ve JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, Servotel Corporation İstanbul Kurucu Ortağı Ayla Heyfegil, Artaş Construction Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ve Marriott International Bölge Kıdemli Geliştirme Direktörü Daniel Von Barloewen tarafından aktarıldı.

Inside Counsels CEO’su Ceren Çerçiler, TURYİD Başkanı Kaya Demirer, Doğuş Hospitality Group CEO’su Eryiğit Umur ve Sunset Grill & Bar Kurucu ve Ortağı Barış Tansever, gastronomi alanında turizmin yeni yaratıcı ekonomisi ve yatırım fırsatlarını paylaştı.

Turizm sektöründe risk yönetimi oturumu, Nart Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ve Atradius Türkiye Ülke Müdürü Taner Işık ile gerçekleşti.

Son oturumda ise TTYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naile Göçen Çukurova moderatörlüğünde, AEGE Consulting Ortağı Erkin Erimez, UNDP Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner, Diversey Genel Müdür Yardımcısı (Afrika, ME ve Tükiye) Alp Aksoy, Anadolu Efes Türkiye Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi ve TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı İzel Levi Coşkun, geleceğe köprü olarak sürdürülebilirliği tartıştı.

Vira Haber