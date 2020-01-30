Akdeniz’de iki deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İlk deprem Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 58,24 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 147,98 kilometre açıklarında saat 04.28'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. 5,4 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İkinci deprem ise aynı şekilde Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Bu deprem ise yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Vira Haber