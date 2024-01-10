Fethiye’de Rüzgarın Ardından Dev Dalgalar Oluştu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmurlu ve rüzgarlı havanın ardından dalgaların boyu yükselirken, dalgaları kayıt altına almak isteyenler sahile koştu.
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmurlu ve rüzgarlı havanın ardından dalgaların boyu yükselirken, dalgaları kayıt altına almak isteyenler sahile koştu.
Fethiye’de 2 gündür devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar, etkisini sürdürdü. Yağış ve rüzgarın hafiflemesiyle Ölüdeniz Mahallesi'nde dev dalgalar oluştu. Belcekız sahilinde oluşan yaklaşık 3 metrelik dalgaları izleyip, kayıt altına almak için vatandaşlar sahile koştu. Güzel fotoğraf karesi yakalamak isteyenler ise zaman zaman dalgalarla ıslandı.
Vira Haber
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