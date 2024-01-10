İzmir’de Vapur Karaya Çarptı, Yolcular Büyük Panik Yaşadı

Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İZDENİZ’e taşeron hizmet veren Turyol Kooperatifi'ne ait Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı. Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı. İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Vira Haber