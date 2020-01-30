Natalia batıyor

Şile'de geçtiğimiz yıl karaya oturan 'Natalia' isimli kargo gemisi kendi haline terk edildi. Çürümeye başlayan geminin büyük bölümünün battığı görülürken, geminin son hali havadan görüntülendi.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018 tarihinde, Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki 'Natalia' isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Gemide görevli 16 mürettebat ise kurtarılmıştı. Karaya oturan kargo gemisi kendi haline terk edildi. Her geçen gün daha fazla denize batan geminin çürümeye başladığı da görüldü. Batan geminin son hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin büyük bir bölümünün battığı ve çürümeye başladığı görülüyor.

Vira Haber