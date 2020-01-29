Tamer Kıran, deprem felaketinin yaşandığı Elazığ ve Malatya’yı ziyaret etti

TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın da yer aldığı Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri, 24 Ocak Cuma günü meydana gelen Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde, can ve mal kayıplarının yaşandığı bölgelere ziyaretlerde bulundu. ​

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığındaki Türkiye - AB KİK Türkiye kanadını oluşturan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanları, deprem afetinin yaşandığı Elazığ ve Malatya’ya gitti.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaralıları ziyaret eden ve geçmiş olsun dileğinde bulunan üyeler, Elazığ Sürsürü Mahallesinde depremde çöken bina enkazına gitti, AFAD yetkililerinden bilgi aldı.​

Heyet üyeleri, daha sonra Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne giderek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bir araya geldi. Heyet, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Ticaret Borsası ile Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı da ziyaret etti.

Malatya Ziyareti

Daha sonra Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen ​Türkiye - AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyeleri, burada Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Üyeler, Malatya Valiliği’ni ziyaret ederek, Vali Aydın Baruş’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.​ Heyet, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Oradan Malatya AFAD Lojistik Depolarına giden heyet, depoları gezerek bilgi aldı. Üyeler, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Malatya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.​

Vira Haber