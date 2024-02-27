Kruvaziyer Limanlar En Büyük Avantajlarımızı Oluşturuyor, Yeni Rekorlar Gelecek

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Birbirinden donanımlı ve yeni nesil kruvaziyer limanlarına sahibiz. Türkiye'de en çok uğranılan limanlar; Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya'dır. 2024 ocak ayında 18 adet kruvaziyer yolcu gemisiyle toplamda 19.986 yolcu geldi. 2023 yılının ocak ayıyla karşılaştırdığımızda gelen gemi sayısında %50, transit yolcu sayısında %152,9 ve toplam yolcu sayısında da %128,7 oranında bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. 2024 yılında yeni rekorlar gelecek” dedi.

Kruvaziyer turizminde dünyanın en iyi destinasyonlarından birini oluşturan Türkiye, limanlarındaki teknik altyapısı ile göz dolduruyor. Son yıllarda kruvaziyer alanında ciddi bir ivme yakalayan ülkemizde kruvaziyer limanların bu teknik gelişimi, dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor.

BİRBİRİNDEN DONANIMLI KRUVAZİYER LİMANLARA SAHİBİZ

Kruvaziyer gemileri, Türkiye'de en çok İstanbul, İzmir ve Kuşadası gibi limanları tercih ediyor. Ülkemizde kruvaziyer turizmi denince, İzmir’in 2004 yılından bu yana gelişmekte olduğunu görebiliyoruz. Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Kruvaziyer turizmi, ülkemiz için çok önemli alan. Bu önemli alanın gelişmesi ve büyümesi gerekiyor. Kruvaziyer gemilerinin Türkiye'de en çok uğradığı limanlar; Kuşadası, İstanbul, İzmir, Bodrum, Marmaris ve Antalya'dır. Ayrıca, turizm açısından en önemli deniz sınır kapısına sahip olması, Aydın'ı, sektörün en gelişmiş illerinden biri haline getirmiştir. Sinop, Trabzon, Ordu, Amasra gibi lokasyonlar da kruvaziyer turizmimiz açısından parlamaya devam ediyor. Birbirinden donanımlı ve yeni nesil kruvaziyer limanlarına sahibiz. Limanlarımızda altyapı ve üstyapı anlamında ulaştığımız gelişmişlik, en önemli avantajlarımız arasında yer alıyor” dedi.

2024 OCAK AYINDA 2023’E GÖRE YÜZDE 50 ARTIŞ VAR

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerine bakıldığında, limanlarımızda 2024 ocak ayında 18 adet kruvaziyer yolcu gemisiyle toplamda 19.986 yolcu geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “2023 yılının ocak ayında gerçekleşen sayılarla karşılaştırdığımızda gelen gemi sayısında %50, transit yolcu sayısında %152,9 ve toplam yolcu sayısında da %128,7 oranında bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Bakanlık verilerinde 2011-2023 yıllarının sadece ocak ayında ülkemize gelen kruvaziyer yolcu sayılarına baktığımızda, 2024 yılının ocak ayında gerçekleşen yaklaşık 20 bin yolcu sayısıyla kruvaziyer limanlarımız 2011 yılından bu yana en yüksek yolcu adedine de ulaşmıştır” ifadesini kullandı.

2024 YILI HEDEFİ OLAN 2 MİLYON YOLCUYA ULAŞMAK ADINA İYİ BİR BAŞLANGIÇ

“2023 yılını 1,5 milyon yolcuyla kapatan kruvaziyer turizmde 2024 yılı hedefi olan 2 milyon yolcuya ulaşmak adına iyi bir başlangıç yapılmıştır” diyen Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Gelen gemi sayısı açısından en iyi yıl, 1.615 gemi seferiyle 2011 yılında gerçekleşmişti. Yolcu sayıları açısından en iyi yıl ise 2,26 milyon yolcu ile 2013 yılına aittir. 2013 yılından sonra kruvaziyer turizmimizde sürekli bir düşüş gerçekleşti. Pandemi döneminde kruvaziyer limanlarımız tamamıyla işlevsiz kaldı. Kruvaziyer limanlarımıza ilk yolcu, 2021 yılının son aylarında başladı. Limancılık sektöründe pandeminin en fazla kruvaziyer limanlarını etkilediğini görüyoruz. Yük limanları, alınan önlemlerle hizmet vermeye devam etti. Kruvaziyer limanları ise uzun süreli olarak işlevsiz hale geldi” yorumunda bulundu.

13 YILDA 30 FARKLI LİMANA KRUVAZİYER GEMİ YANAŞTI

Camelot Maritime’ın Ordu-Ünye başta olmak üzere, Samsun, Sinop ve Trabzon gibi Karadeniz limanlarını canlandırdığını ifade eden Çavuşoğlu son olarak şunları söyledi: “2011-2023 yılları arasındaki 13 yılda 30 farklı limana kruvaziyer gemi yanaşmıştır. 2023 yılında esas olarak sadece 22 limana kruvaziyer geminin yanaştığını bakanlık verilerinden görebiliyoruz. Ocak ayında -kruvaziyerde kış mevsiminde olması nedeniyle- gelen yolcunun %24,3’ünün İstanbul-Galataport’a geldiğini görüyoruz. Bahar aylarıyla kruvaziyer sezonunun yoğunlaşmasıyla Kuşadası ve Galataport’un ağırlığı artmaya başlayacaktır. 2023 yılında sadece iki limanımız (Kuşadası ve İstanbul-Galataport) Türkiye’ye gelen toplam kruvaziyer yolcunun %76,6’sına hizmet etmiştir.”

Vira Haber