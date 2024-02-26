Ayvacık Açıklarında 69’u Çocuk 169 Kaçak Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında 5 farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ile Sahil Güvenlik Botları ‘KB-20’, ‘KB-111’, ‘TCSG-8’ ve ‘TCSG-905’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 69’u çocuk toplam 169 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Vira Haber