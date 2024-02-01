‘Icon of the Seas’ Dünyanın En Büyük Transit Limanına Demir Attı

Dev gemi 18 Ocak’ta Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde bulunan Nassau Kruvaziyer Limanı’nı ziyaret etti.

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük transit limanı olan Nassau Kruvaziyer Limanı’nda dünyanın en büyük kruvaziyer gemisini ağırlamış olmaktan son derece mutluyuz. Kendi alanında dünyanın iki en büyüğü bir araya gelmiş oldu” dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) portföyünde bulunan Bahamalar’daki Nassau Kruvaziyer Limanı dünyanın en büyük kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Titanik’ten 5 kat büyük ve Paris’in simge yapısı Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Icon of the Seas’in (Denizlerin İkonu) 18 Ocak’ta Nassau Kruvaziyer Limanı’nı ziyaret etti.

‘Nassau’da başardıklarımızdan gurur duyuyoruz’

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 300 milyon dolarlık yatırım ile yenilendiğini hatırlatan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük transit limanı olan Nassau Kruvaziyer Limanı’nda dünyanın en büyük kruvaziyer gemisini ağırlamış olmaktan son derece mutluyuz. Kendi alanında dünyanın iki en büyüğü bir araya gelmiş oldu. Nassau Kruvaziyer Limanı'nda başardıklarımızdan gurur duyuyoruz” dedi.

Vira Haber