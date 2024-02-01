KRY Coating 2023 Raporunu Açıkladı

Çelik ve beton yüzeylerde her türlü korozyona karşı kaplama hizmeti veren KRY Coating ve Denizcilik, 2023 raporunu sektörle paylaştı.

Toplamda 200'ü geçti

KRY Coating ve Denizcilik Kurucusu Kapt. Koray Karagöz, 2023 yılında aralarında Armaksan, AKSA Enerji, Entek, Akkim, Ceynak, Eren Enerji, Eti Bakır, Evyap, Hicri Ercili, İÇDAŞ Termik Santrali,Farmakod ve Rönesans Holding gibi firmaların bulunduğu müşterilerinin 59 projesini tamamladıklarını bildirdi. Karagöz, kuruldukları 2021'den beri ise tamamladıkları proje sayısının 200'e ulaştığını bildirdi.

Karagöz şunları söyledi :

CEYPORT ve GEMONT

"2023'de CEYPORT Tekirdağ Limanı'nın depolama tanklarının iç yüzey Chemline kaplama ve dış yüzey ısı izolasyonu projesiyle, GEMONT'un Adana SA-SA tesisleri içindeki depolama tanklarının iç yüzey Chemline kaplama ve dış yüzey boya projesini tamamladık"

FARMAKOD ve HEKTAŞ

"Yine FARMAKOD'un HEKTAŞ İzmit tesislerinde platform, tank ve beton zeminin hem imalat hem de Chemline kaplama ve boya işlemleriyle beraber İÇDAŞ, Eren Enerji, Aksa Enerji ve Modern Enerji gibi termik santral firmaları ve AKKİM gibi kimya tesislerinin de projelerini nihayete erdirdik. Bunun dışında da yine 2023'de Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Türkmenistan, Almanya ve Belçika da çeşitli projeleri tamamladı"

Yurtdışında büyümeye devam

"2023'de Almanya’da KRY GERMANY'i, Belçika’da ise Chemline kaplama uygulama merkezini kurduk. 2024 yılı içerisinde bu uygulama merkezini Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Fransa da da kurmayı hedefliyoruz"

Aşınma ve yenmeye karşı

Kry Denizcilik Coating’in ana kaplama malzemesi olan ChemLine, güçlü asitler, alkaliler, gazlar ve solventler dahil olmak üzere aşındırıcı kimyasal maddelere karşı dayanım sağlıyor. Aşınma, yenme ile darbeye karşı dayanıklılık ve esneklik sağlayan ChemLine buharla temizlenebiliyor ve sahada onarımı yapılabiliyor. FDA 21 CFR 175.300’e de uygun olan Chemline, 260 C’e kadar yüksek sıcaklık ve -40 C ila +400 C’ ye kadar ısıl şoka dayanabiliyor.

Vira Haber