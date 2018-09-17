ABD'de köpekbalığı saldırısında bir kişi öldü
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kişi, köpekbalığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.Ölümcül köpekbalığı saldırısının Massachusetts eyaletinde 1936'dan, ABD'de ise 2015'ten beri ilk olduğu belirtildi.
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde Wellfleet kasabasında Newcomb Hollow plajında 20'li yaşlarında bir kişi, sörf yaparken köpekbalığı saldırısına uğradı.
Wellfleet polisi, denizden yaralı şekilde çıkarılan sörfçünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ölümcül köpekbalığı saldırısının Massachusetts eyaletinde 1936'dan, ABD'de ise 2015'ten beri ilk olduğu belirtildi.
Vira Haber
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Etiketler : Abd, okyanus, köpekbalığı, Massachusetts, Wellfleet, Newcomb Hollow plajı
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