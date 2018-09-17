PRÜ’de yeni eğitim yılı 24 Eylül’de başlıyor

Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin denizcilik politikalarının oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için 2008 yılında eğitime başlayan Piri Reis Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğrenim yılı açılış töreni 24 Eylül Pazartesi günü 10.30-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin bu konuda ekonomik gücünün refah ve verimliliğini artıracak denizcilik politikaları oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve Türk Denizciliği’ne hizmet etmek amacıyla elemanların yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amacı olan Piri Reis Üniversitesi’nin açılış töreni Tuzla’daki kampüste gerçekleştirilecek.

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından kurulan ve İMEAK Deniz Ticaret Odası desteği ile denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve de gayretleri ile tamamı denizcilik camiasının mensuplarının katkısı bulunan Piri Reis Üniversitesi, 24 Eylül Pazartesi günü, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılına başlıyor.

Saat 10.30’de başlayacak açılış töreninde Piri Reis Üniversitesi bölümlerini tercih eden ve buralara derece ile giren öğrencilerin tanıtılması ve hediyelerle ödüllendirilmesinin ardından üniversitenin açılış dersi verilecek.

PROGRAM (10.30-12.00)

Saygı Duruşu- İstiklal Marşı

Hoşgeldiniz Konuşması

Protokol Konuşmaları

Akademik Birimlerin Tanıtımı

Bölümlerine Derece ile Giren Öğrencilere Ödül Takdimi

Açılış Dersi

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