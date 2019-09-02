ABD’de yolcu gemisinde yangın: 34 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 75 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sahil güvenliğin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahil güvenlik, Santa Cruz Adası yakınlarındaki 75 metrelik bir gemide 30'dan fazla kişiye yardım etmek için yerel sahil güvenliklerden gelen ekiplerle birlikte kurtarma çalışmaları başlattı" ifadeleri yer aldı.

Vira Haber