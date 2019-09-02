CMA CGM gemileri Arktik’i kullanmayacak

CMA CGM, 500 gemisinin hiçbirinin artık Kuzey Buz Denizi rotasını kullanmayacağını duyurdu. CMA CGM Grubu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Rodolphe Saade, “Bu kararları çocuklarımıza daha temiz bir gezegen bırakmak için veriyoruz” dedi.

Fransa merkezli denizcilik şirketi CMA CGM, 500 gemisinin hiçbirinin iklim değişikliği nedeniyle açık olan Kuzey Buz Denizi rotasını kullanmayacağını açıkladı.

Şirket ayrıca, çevreyi daha fazla korumak için gelecekte gemilerine LNG’ye öncelik vereceğini belirtti.

CMA CGM Grubu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Rodolphe Saade, “Bu kararla CMA CGM, çevrenin ve gezegenin biyolojik çeşitliliğini korumak için deniz taşımacılığı yapan şirketler açısından rekabet avantajı sağlamasına rağmen kararlı bir seçim yapıyor. Gelecekte bu kararları çocuklarımıza daha temiz bir gezegen bırakmak için veriyoruz. Tüm endüstriyi, rakiplerimizi, ortaklarımızı ve müşterilerimizi bize katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

CMA CGM’ye göre, Kuzey Buz Denizi rotasının kullanımı, dünyanın bu kısmının benzersiz doğal ekosistemleri için petrol kirliliği ve kazalar nedeniyle tehlike arz ettiği ifade ediliyor.

Vira Haber