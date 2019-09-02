“Cern ve Evren sempozyumu’’

Yeni basılan “Herkes İçin Parçacık Fiziği” kitabının yazarı tanınmış fizikçi Pauline Gagnon ile Boğaziçi Üniversitesi’nden ünlü teorik fizikçi Prof. Metin Arık, Club Orient Holiday Resort’ta 7-8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek “CERN ve Evren” sempozyumunda hem parçacık fiziğine ışık tutacak hem de CERN’de yapılan ünlü deneyler, kara delikler, kuantum teorileri ve evrenin oluşumu hakkında sunumlar yapacaklar.

Ünlü parçacık fiziği laboratuvarı CERN’de yapılan, dünyanın varoluşuna ışık tutacağı düşünülen insanlık için en önemli deneylerden CERN’de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyini anlatmak üzere tanınmış bilimci Pauline Gagnon Türkiye’ye geliyor.

“Who Cares About Particle Physics?” (Herkes için Parçacık Fiziği: CERN, Higgs Bozonu, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nı Anlamak) kitabının yazarı, CERN araştırmacılarından Gagnon, 7-8 Eylül’de gerçekleştirilecek “Adramytteion Bilim Felsefesi Günleri”nde Higgs Bozonu’nun keşfinin önemi ve karanlık madde hakkında konuşacak. Gagnon ayrıca Pan Yayıncılık’tan yeni çıkan ve ilk kez Türkçeye çevrilmiş kitabını da sunumunun ardından bilim severler için imzalayacak.

Kuzey Ege Körfezi’nin Ören antik sahilinde yer alan Club Orient Tatil Köyü’nde düzenlenecek sempozyumun diğer önemli konuşmacısı ise Boğaziçi Üniversitesi’nden ünlü teorik fizikçi Prof. Metin Arık. Arık, bilim ile felsefeyi tek bir platformda birleştiren #Bilimfelsefesi Günleri’nde Kuantum Bilinç, uzay-zaman, özel görelilik, kuantum belirsizlik konularından bahsedecek.

Günlük katılımın ücretsiz olduğu sempozyumda, varlık ile evren; felsefe ile kozmoloji, Antik Yunan bilgeliği ve kuantum bilinciyle birleştirilecek. Ayrıca yerküre ve evren konularında Prof. Halil Kırbıyık ve Prof. Sefer Örçen; Adramytteion antik kenti üzerine de Dr. Murat Özgen ve Dr. Rıfat Akbulut konuşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin desteklediği, Olten Quartet’in konser vereceği etkinliğin organizasyonu “SIR Akademi”ye ait. Akademinin kurucuları Fütürist Serkan Kılıç ve CERN’de araştırmacı olarak çalışmış Dr. Sinem Salva, “bilim ve felsefenin tarih boyunca hep bir arada olduğunu” vurgulamak için böyle bir etkinlik planladıklarını vurguluyorlar.

Katılımcıların, kayıt için isim ve iletişim numaralarını sirbookstore@gmail.com adresine bildirmeleri, gala yemeğine katılmak veya Club Orient Tatil Köyü’nde konaklamak için ise 0533 232 97 04 no’lu telefondan rezervasyon yaptırılmaları gerekiyor.

“Adramytteion Bilim Felsefesi Günleri, CERN ve Evren Sempozyumu”

Tarih: 7-8 Eylül 2019

Yer: Club Orient Tatil Köyü

Adres: Ören Mahallesi, Altınyol Cad, No: 163 Burhaniye/Balıkesir

Katılım için: sirbookstore@gmail.com * 0 546 880 1974

Konaklama ve Gala Yemeği için: 0 533 232 97 04

Vira Haber