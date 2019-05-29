ABD'den Çin'e 'Pacific Bravo' uyarısı

ABD'nin, İran petrolünü taşıyan ve Asya'nın finans merkezi olan Hong Kong'da durmak isteyebilecek 'Pacific Bravo' isimli gemiye dair Çin'i uyararak, gemiye sağlanacak herhangi bir hizmetin ABD yaptırımlarını ihlal edeceğini vurguladığı belirtildi.

Üst düzey ABD'li yetkili, ABD'nin, İran petrolünü taşıyan ve Asya'nın finans merkezi olan Hong Kong'da durmak isteyebilecek 'Pacific Bravo' isimli gemiye dair Çin'i uyararak, gemiye sağlanacak herhangi bir hizmetin ABD yaptırımlarını ihlal edeceğini vurguladığını belirtti.

Yetkili, Pasifik Bravo’nun Çin Bankası Kunlun’a ait olduğunu söyledi. Banka, 2012 yılında yaptırımlardan başlamadan önce Çin ile İran arasındaki para akışlarının ana resmi kanalı olarak biliniyordu.. Çin Ulusal Petrol Corp'un listelenen mali kolu CNPC Capital'in çoğunluğuna aittir.

Çin, İran petrolünün en üst alıcısı ve neredeyse tüm petrol ödemeleri, 2006 yılında Çin'in uzak batı Sincan bölgesinde petrol üreten bir merkez olan Karamay'da bir şehir ticaret bankası olarak kurulan Kunlun'dan geçiyor.

Bu ayın başlarında, Reuters, ABD’nin yaptırımlarına aykırı olarak İran’a ait akaryakıt taşıyan bir tankerin, Çin’in Zhoushan kenti yakınlarındaki depoları doldurduğunu açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.

Vira Haber