GMO’da FROSIO Korozyon Enspektörlüğü Eğitimi

Gemi Mühendisleri Odası ve GSI SLV-Duisbug iş birliği ile düzenlenen Türk uzmanlarca verilen Uluslararası Frosio Korozyon Enspektörlüğü Eğitimi 11- 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tuzla İbis Hotel’de gerçekleştirildi.

Türkiye ve Almanya’dan katılımların olduğu eğitim 11 gün sürdü. Eğitim, 23 Mayıs 2019 tarihinde yapılan sınav sonrasında tamamlandı. Uluslararası FROSIO Kaplama/Boya Enspektörlüğü Eğitimi GSI SLV-Duisbug eğitmenleri olan Mehmet Uysal ve Erol Yeşilyurt tarafından verildi. Eğitimde, tüm dokümanlar İngilizce ve Türkçe olarak kullanıldı. Eğitimin sonrasında Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı eğitmenlere teşekkür plaketlerini takdim etti.

Vira Haber