ABD’den COSCO’ya yaptırım kararı
Washington yönetiminin kara listeye aldığı İran bağlantılı Çin şirketleri arasında Cosco adlı denizcilik firmasıyla Concord akaryakıt şirketi var.
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ABD Hazine Bakanlığı'nın İran ile iş birliği yaptığı açıklanan Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldığı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında İran'a yaptırımların hafifletilmeyeceğini, aksine daha da sıkılaştırılacağını söylemişti.
İran'a yönelik son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini hatırlatan Trump, "Her ülkenin İran'a karşı harekete geçme sorumluluğu vardır" demişti.
Vira Haber
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