Howden'dan Gökova Yelken Kulübüne büyük destek

Howden Sigorta’nın sponsorluğu ile Gökova Yelken Kulübü, Eylül ve Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Melges 32 sınıfı Dünya Ligi 4. Ayağı ve Melges 32 sınıfı Dünya Şampiyonası için İspanya’da yarışmak için yola çıktı.

Geçtiğimiz yıla 118 teknenin katıldığı Marmaris Uluslararası Yarış Haftası’nda tüm yarışları kazanarak başlayan takım, 2019 yılında Marmaris Kış Trofesini de şampiyon olarak tamamladı.

26-28 Eylül 2019 tarihlerinde İspanya’nın Barcelona şehrinde Melges 32 sınıfı Dünya Ligi 4. Ayağı, 22-26 Ekim tarihlerinde de İspanya’nın Valencia şehrinde Melges 32 sınıfı Dünya Şampiyonasına katılacak Gökova Yelken Kulübü, İstanbul’da gerçekleştirdiği 2 antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

9 farklı ülkeden 20 takımın yarışacağı şampiyonada Howden Sigorta’nın sponsorluk desteği ile Avrupa yolunda güçlenen Gökova Yelken Kulübü, 22 Eylül Pazar günü İstanbul’dan seyahat ederek ilk yarışın yapılacağı Barcelona’ya ulaştı.

Gökova Yelken Kulübü'nde Mahmut Saral, Yaşar Doğa Arıbaş, Yiğit Çula, Fırat Şahin, Gökhan Solmaz, Melih Altınkut, Mehmet Türkmen ve Hugo Rocha yer alıyor.

Vira Haber