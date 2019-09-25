PRÜ’de yeni akademik yılı törenle başladı

Törene, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Yardımcısı Recep Düzgit yaptığı konuşmada, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan’ın bu hafta ABD’deki programlarına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına iştirak ettiği için törene katılamadığını belirterek, selam ve sevgilerini iletti, yeni akademik dönemde öğretim üyelerine ve öğrencilere başarılar diledi.

Törende, üniversiteye katılarından ötürü eski Mütevelli Heyet Başkanı Metin Kalkavan’a, hediye sunuldu. Ayrıca, bölümlerine derece ile giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezer Ilgın’ın ilk dersi vermesiyle sona erdi.

Vira Haber