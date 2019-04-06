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ABD'den PDVS tankerlerine yaptırım kararı

ABD'den PDVS tankerlerine yaptırım kararı

ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirkete yaptırım kararı aldı.

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'da "gayrimeşru Maduro rejimini ayakta tutan" gemi ve şirketlere karşı yeni yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu veya işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine eklediği aktarıldı.

ABD, Venezuela'da hükümetin önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol şirketi PDVS'ye geçen ocak ayında da yaptırımlar getirdi.

Vira Haber

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