Dört bacaklı balina fosili bulundu

Peru'da 43 milyon yıl öncesine ait dört bacaklı, ayakları perdeli ve toynaklı balina fosili bulundu.

Paleontologlar, deniz memelisinin bedeninin dört metre uzunluğunda olduğuna ve bacaklarıyla hem yüzüp hem de karada yürüyebildiğine inanıyor.

Vücut ağırlığını taşıyan dört bacakları ve kuvvetli kuyruğuyla bu yarı-su balinası, su samuruna ve kunduza benzetiliyor.

Araştırmacılar bulunan fosilin balinaların gelişimi ve nasıl yayıldıklarına ışık tutabileceğine inanıyor.

Araştırmaya katılan Belçika Doğa Bilimleri Kraliyet Enstitüsü'ndegörevli bilim insanı Dr. Oliver Lambert, "Bu, Hindistan ve Pakistan dışında dört ayaklı balinalar için bulunan en bütünlüklü örnek" dedi.

Balina fosili, Peru'nun Pasifik kıyısına 1 km mesafede Media Luna plajındaki deniz sedimanında bulundu.

Bilim insanları fosilin Peru'da bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyor, zira ilk balinaların yaklaşık 50 yıl önce Güney Asya'da evrimleştiğine inanılıyor.

'Gezgin balina'

Balinalar, vücutları suya daha dayanıklı hale gelince Kuzey Afrika ve birçok fosilin bulunduğu Kuzey Amerika'ya göç etti.

Bilim insanlarının bu son keşfi, ilk balinaların Güney Amerika'ya göç ettiklerine işaret ediyor.

Londra Doğal Tarih Müzesi'nde eski balina araştırmacısı Travis Park, "Balinalar, evrimin ikonik örnekleri. Küçük toynaklı memeliden, bugün gördüğümüz mavi balinalara evirildiler. Okyanusları nasıl fethettiklerini görmek çok ilginç" dedi.

Fosil için kazı çalışmalarını Peru, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika'dan paleontolojistlerden oluşan uluslararası bir ekip yürüttü.

Bilim insanları bulunan fosile 'Pasifik'e ulaşmayı başaran gezgin balina' anlamına gelen 'Pregosetus pasifikus' adını verdi.

Vira Haber