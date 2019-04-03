Brezilya'nın tercihi Tamandare sınıfı oldu

Thyssen Krupp Marine Systems, Embraer Defence ve Güvenlik ve Atech’in oluşturduğu Águas Azuis Konsorsiyumu, Tamandaré Korvet Sınıfı programına (CCT) dört gemi inşası için seçildi.

Thyssen Krupp Marine Systems liderliği ve deniz sistemleri uzmanlığı ile, Águas Azuis Konsorsiyumu şirketleri şimdi programın uygulama aşaması için bir SPC (Özel Amaçlı Şirket) oluşturacak.

Atlas Elektronik, Alliance S.A. Tersanesi ve L3 MAPPS taşeron olarak görev yapacak.

Seçilen teklif, "MEKO A100" sınıfı gemilere dayanan Alman TKMS şirketi Fikri Mülkiyet Gemisi (NAPIP) projesini sunuyor.

Tamandaré sınıfının gelecekteki korvetleri, Platform ve Savaş Sisteminin şu özelliklere sahip olacak:

- Uzunluk: 107.2 metre

- Su Hattında Genişlik: 15.95 metre

- Geminin çektiği suyun derinliği: 5,2 metre

- Deplasman: 3,455 ton

- Tahrik: 4 MAN 12V 28/33 DSTC dizel motorlar

- Ekonomik Seyir Hızı: 14 knot

- Elektrik gücü: Caterpillar C32 dizel jeneratörler.

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